Sherbrooke fait connaitre ses mesures en lien avec le reconfinement

La Ville de Sherbrooke a fait connaitre ses modalités en vue des nouvelles mesures de confinement qui entreront en vigueur ce samedi.

Couvre-feu

Le Service de police de Sherbrooke recevra des directives claires de la part du ministère de la Sécurité publique et n’aura pas d’autres choix que de les faire appliquer.

Ainsi, une plus grande présence policière sera visible, dès le premier soir du couvre-feu, à partir de 20h.

Rappelons qu’à partir de samedi prochain et jusqu’au 8 février, il sera interdit de circuler entre 20h et 5h. Seules quelques exceptions s’appliquent. À ce moment, il sera de la responsabilité du citoyen de démontrer aux policiers qu’il entre dans l’une de ces catégories. Les personnes prises à défaut s’exposent à une amende de 1000 à 6000$.

Par ailleurs, si le temps était plus à l’information et aux avertissements, le ton deviendra maintenant plus coercitif, mentionne le directeur du Service de police de Sherbrooke, M. Danny McConnell. Il assure du même souffle que le but des policiers reste de ne pas avoir à donner de constat d’infraction, surtout quand il s’agit d’un constat de mille dollars ou plus.

Sans dire que tous seront systématiquement interceptés, M. McConnell insiste pour dire que de se promener dans les rues après 20h, c’est s’exposer à une amende salée.

Sports et loisirs

Si les activités intérieures sont interdites, ce n’est pas le cas pour les activités extérieures.

Ainsi, les patinoires extérieures seulement demeureront néanmoins accessibles pour du patinage libre ou pour une activité de bâton-rondelle (une personne seule avec bâton et rondelle), pour un maximum de 25 personnes. Cependant, il sera interdit de jouer au hockey, à moins d’être avec sa bulle familiale.

Les patinoires fermeront à 19h30.

Suivant cette même règle, le Centre Julien Ducharme, le palais des sports Léopold-Drolet, la piscine de l’école Montcalm de même que le Centre récréatif Rock Forest (CRRF) demeureront fermés.

Au Mont-Bellevue la plupart des activités auront toujours lieu, suivant les règles de la santé publique. Par contre, les cours de ski sont annulés.

Le reste des activités individuelles extérieures comme le ski de fond, la raquette et la marche sont toujours permises, selon ce qui est énoncé par la santé publique. À cet effet, la base de plein air André-Nadeau reste ouverte.

Bibliothèque

L’accès à la bibliothèque municipale est de nouveau permis, selon les procédures qui seront mises en place. Malgré cela, le service de prêts sur réservation ainsi que la récupération des documents sur rendez-vous seront maintenus. La Ville donnera des directives plus précises à ce sujet au cours de la prochaine semaine.

Services administratifs

Tous les services administratifs se poursuivent comme prévu, que ce soit à distance ou sur place.

La Ville rappelle que les personnes ayant des questions concernant les services municipaux peuvent trouver réponse sur le site internet de la Ville ou au 819-823-8000.