Sherbrooke : fermeture du restaurant l'Gros Luxe

Le restaurant l'Gros Luxe ferme ses portes au centre-ville de Sherbrooke.

L'annonce a été faite ce matin via la page facebook de la succursale située au 146 Wellington Sud.

Le contexte économique difficile en temps de pandémie expliquerait notamment cette décision.

Or, l'ancien franchisé et oéprateur de l'endroit,Félix-Antoine Thibaul,t affirme que la succursale de Sherbrooke était rentable.

'' Les restaurants de Victoriaville et de Chicoutimi ont fait faillite. Je trouve ça dommage parce qu'on dirait que la faillite est une excuse facile actuellement. Il est vrai que la COVID-19 a affecté la maison mère, d'où le fait qu'ils ont pris des décisions douteuses. À Sherbrooke la pandémie a eu des impacts pour nous pendant une période d'un mois et demi, mais dans les dernières semaines les clients étaient présents et le restaurant allait bien. La vérité c'est que les fermetures des restaurants de Victo et Sherbrooke ont été provoquées en raison d'un désaccord entre les franchisés et le bureau chef. ''- L'ancien franchisé et opérateur du restaurant l'Gros Luxe, Félix-Antoine Thibault