Sherbrooke : frappe contre un point de vente et de livraisons de stupéfiants

Des membres du groupe régional Accès-cannabis du Service de police de Sherbrooke et la Régie de police de Memphrémagog sont débarqués mercredi dans un appartement de la rue Malouin à Sherbrooke.

Il s'agissait d'un lieu où il y avait de la vente de stupéfiants. Des livraisons étaient aussi effectuées.

Un homme de 40 ans a été arrêté. Il a été libéré sous promesse à comparaitre.

Il pourrait faire face à des accusations de vente et distribution de cannabis, possession de cannabis illicite et possession de cannabis dans le but de le vendre.

La perquisition a permis de mettre la main sur 2757 grammes de cannabis, 268 grammes de haschich, 26 grammes de cannabis sous forme de bonbons gélifiés (gummies), d'une Subaru Impreza 2015 comme bien infractionnel, de 5 962$ en argent canadien, de listes de comptabilité, cellulaires et balances.

Une enquête de plusieurs mois et des informations reçues du public qui ont permis cette opération policière.