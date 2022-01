Sherbrooke : les élus disent non à un projet immobilier sur King Est

Les élus de Sherbrooke se sont prononcés contre un important projet immobilier de 160 logements sur la rue King Est, entre les rues du Verger et Laprise.

Le promoteur Robin Fortier souhaite construire quatre immeubles de quatre logements et deux autres immeubles de six étages de 72 logements chacun.

Un changement de zonage était nécessaire, puisque le zonage actuel permet seulement les constructions de deux étages.

Toutefois, neuf conseillers municipaux sur quinze ont refusé de poursuivre le processus de modification règlementaire.

La représentante du district de l'Hôtel-Dieu, Laure Letarte-Lavoie, s'est prononcée contre.

Elle a rappelé lors de la séance du conseil municipal de lundi soir que 23 citoyens sur 24 se sont positionnés contre le projet lors d'une consultation publique en décembre dernier.

Ils s'inquiètent de la destruction d'un espace vert et d'un boisé de quartier et que le projet pourrait défigurer le paysage.

Les opposants craignent aussi des impacts sur la circulation locale, de la perte d'un milieu naturel pour une variété d'espèces animales et déplorent le manque de transparence du promoteur qui n'a même participé à la consultation publique.

Le projet n'est pas mort, puisque le promoteur pourrait revenir à la charge et présenter un projet modifié.