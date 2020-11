Sherbrooke obtient la 58e Finale des Jeux du Québec - Hiver 2024

Sans surprise, Sherbrooke obtient la présentation de la 58e Finale des Jeux du Québec - Hiver 2024.

La reine des Cantons-de-l'Est était la seule ville en lice. La qualité des infrastructures sportives et la capacité d'accueil sont des éléments qui ont permis à Sherbrooke d'obtenir les Jeux..

3 300 athlètes de 19 régions du Québec sont attendus à l'hiver 2024 à Sherbrooke. 1 200 officiels et missionnaires ainsi que 2 500 bénévoles seront mis à contribution pour la réussite de cet événement d'envergure.

" Nous sommes convaincus que la Ville de Sherbrooke réalisera un événement multisport rassembleur qui permettra à notre relève sportive de s’épanouir et de se dépasser. Grâce à l’implication et la mobilisation du milieu, la Corporation est persuadée que la 58e édition de cet événement

multisport sera grandiose et que l’ensemble des participants vivront une expérience inoubliable. " - Julie Gosselin, présidente de Sports Québec.