Sherbrooke prête pour d'éventuelles inondations printanières

Sherbrooke se prépare à faire face à d'éventuelles inondations printanières.

Étant donné que nous sommes en pandémie, le ministère de la Sécurité publique interdit l’ouverture des centres d’hébergement.

Sherbrooke demande donc aux citoyens des zones inondables de prévoir un plan B pour se loger en cas de sinistre Si nécessaire, les centres d’aide seront ouverts.

Les autorités municipales ont maintenant une application mobile qui permet d'avoir accès en temps réel aux sondes du niveau de la rivière Saint-François au centre-ville ce qui permettra une meilleure coordination des interventions.

De plus, la population a accès à une carte interactive sur laquelle il serait possible de constater l'état de la situation en temps réel et surtout, de prévoir les actions à entreprendre selon les niveaux atteints.