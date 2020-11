Sherbrooke prolonge son projet pilote de collecte du verre

La Ville de Sherbrooke prolonge jusqu'en octobre 2021 son projet pilote de collecte du verre.

Lancé il y a quatre mois, le projet a permis d'amasser en date du 15 octobre 130 tonnes de bouteilles de verre, soit l'équivalent de huit à dix tonnes par semaine.

La prolongation du projet pilote permettra de mesurer le taux de verre creux récupéré dans les points de dépôt volontaire, l'impact du tonnage reçu par Récup Estrie et les effets de la modernisation des systèmes québécois de consigne et de collecte sélective.

Deux points de dépôt ont dû être déplacés en raison de plaintes de citoyens pour le bruit occasionné par la chute des bouteilles dans les conteneurs. Des conteneurs en plastique thermo moulé sont actuellement en évaluation pour tenter de réduire le bruit.

" Je suis heureuse de constater l'engouement des gens pour cette nouvelle collecte. Considérant la grande volonté dont ont fait preuve les groupes de citoyens et de citoyennes pour la mise en place de ce projet, il me semblait certain que ce dernier ne pouvait qu'être une belle réussite." - Karine Godbout, présidente du comité de l'environnement.