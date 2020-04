Sherbrooke reporte le bannissement des sacs en plastique

La Ville de Sherbrooke reporte l'application de son règlement sur l'interdiction des sacs en plastique à usage unique qui devait entrer en vigueur le 22 avril.

La décision a été prise en raison de la pandémie de la COVID-19. Aucune autre date n'a été fixée pour le moment.

"Une fois la date d'application des obligations règlementaires connue, une campagne de communication sera mise en place pour en informer la population et les commerçantes et commerçants qui auront alors environ un mois pour se préparer à l'application du règlement. " - Karine Godbout, présidente du comité de l'environnement.

Certains magasins refusent les sacs réutilisables

Avec la pandémie de la COVID-19, certains supermarchés refusent les sacs réutilisables.