Sherbrooke reporte les versements des taxes municipales

Les contribuables de Sherbrooke qui le désirent pourront reporter le paiement de leurs taxes municipales.

Les élus ont adopté un échéancier modifié lors d'une séance extraordinaire jeudi.

Cette mesure touche autant le paiement électronique, les chèques postdatés, les paiements par mandataire, les paiements préautorisés en quatre versements et les paiements préautorisés en 12 versements.

Chacun des versements est reporté de trois mois.

L'an dernier, 37 % des contribuables avaient profité de cette mesure instaurée en raison de la pandémie.

"On sait que les prochains mois seront déterminants pour certains et pour certaines. Cette action permettra certainement à la population et aux entreprises de pouvoir bénéficier d'une certaine latitude dans la gestion de leurs finances." - Steve Lussier, maire de Sherbrooke.