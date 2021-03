Sherbrooke se souvient des victimes de la COVID-19

C'est aujourd'hui la journée de commémoration nationale des victimes de la COVID-19.

Le coronavirus a fauché la vie de 10 503 personnes au Québec, dont 310 Estriens.

Une cérémonie est prévue à 12 h 45 devant l'hôtel de ville de Sherbrooke.

Les cloches des Églises sonneront sur le coup de 13 h. Les drapeaux seront aussi mis en berne.

Le maire de Sherbrooke sera notamment accompagné du PDG du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, Stéphane Tremblay, de cinq pompiers et cinq policiers.

"On se devait d'honorer la mémoire des victimes et de rendre hommage aussi à tous ceux et celles qui sont au front pour lutter contre le virus." - Steve Lussier, maire de Sherbrooke.