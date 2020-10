Sherbrooke souhaite ouvrir ses patinoires extérieures cet hiver

La Ville de Sherbrooke compte tout faire pour ouvrir ses patinoires extérieures cet hiver.

On ne sait pas encore combien seront ouvertes.

Le Service de l'entretien et de la voirie doit évaluer toutes les mesures à mettre en place afin de respecter les consignes sanitaires pour les différents paliers d'alertes.

Une première proposition de réduire le nombre de patinoires ou de surfaces glacées en raison d'un achalandage à la baisse et des conditions hivernales qui sont de moins en moins propices a été rejetée par les élus.

" Tous les efforts seront mis pour maintenir cette offre pour la population et Sherbrooke demeurera la ville qui, parmi les dix plus grandes de la province, offre le plus grand nombre de patinoires extérieures à ses citoyens et citoyennes. En ces temps difficiles, la population a besoin de toutes les activités extérieures disponibles." - Steve Lussier, maire de Sherbrooke.