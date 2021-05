Sherbrooke veut convertir l'église Sainte-Famille en logements sociaux

La Ville de Sherbrooke déposera une offre d'achat pour l'église Sainte-Famille dans le secteur Fleurimont.

Les élus ont adopté une résolution en ce sens lors du conseil municipal de lundi soir.

L'objectif de l'administration municipale est d'y construire trente logements sociaux.

On parle de vingt-deux 4 et ½, quatre 5 ½, deux 6 ½ et deux 3 ½.

L'offre d'achat doit évidemment être acceptée par la paroisse et l'archevêché.

Le conseiller Pierre Avard se réjouit de cette décision des élus, puisque c'est lui qui avait proposé cette idée.

L'église doit fermer ses portes à la fin du mois de mai.