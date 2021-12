Skier pour la cause : le Défi 24h « Ski Ta Vie » lancé au Mont-Orford

Un événement aux allures du 24h Tremblant s’amène en Estrie. Les hommes d’affaires estriens Jean-Guy Roy et Louis-Charles Durocher annoncent le lancement officiel du « Défi 24 h Ski Ta Vie », un événement bénéfice régional dont la première édition se tiendra les 12 et 13 mars 2022.

C’est après plusieurs mois de travail qu’est né Ski Ta Vie , dont la mission est de redonner financièrement pour la santé, l’éducation et les enfants. L’événement propose un Défi de 24 h de sports de glisse sur les pentes et pistes du majestueux Mont-Orford.

Des releveurs de défis de partout au Québec viendront en équipes de 3 à 12 participants pour se relayer, festoyer et se restaurer. En famille, entre amis ou entre collègues de travail, que ce soit en ski alpin ou en ski de randonnée, les participants profiteront de 24 h de terrasses, de « foodtrucks », de nourriture, d’exposants, d’animation et de musique, et ce, en continu.

« La Santé est une courroie du bonheur et tous méritent d’être heureux. » C’est une phrase qui a motivé Jean-Guy Roy de chez Groupe Beaucage à s’entourer de Louis-Charles Durocher, associé directeur chez MB Capital, pour identifier et mobiliser plusieurs autres collaborateurs afin de constituer un comité organisateur d’événements bénéfices.

« J’ai voulu créer un événement sportif bénéfice annuel rassembleur qui donnerait des moyens supplémentaires à plusieurs organismes de première ligne dont les missions sont d’apaiser la souffrance humaine », a révélé Jean-Guy Roy.

Louis-Charles Durocher souligne pour sa part la signification derrière un tel événement. « Ski Ta Vie est une occasion pour nous tous de se rappeler qu’en santé, nous sommes plus en mesure de surmonter les défis qui se présentent devant nous. Ensemble, on va contribuer à maximiser les chances de gagner la bataille de leur vie à des personnes malades », a-t-il soutenu.

L’édition du Défi 2022 soutiendra trois causes dans cinq organismes, soit La Fondation Christian Vachon, La Fondation du CHUS, La Fondation Claude-Durocher, L'École Montessori ainsi que La Fondation Justin-Lefebvre.

« Grâce à Ski Ta Vie, la Fondation pourra concrètement contribuer à l'amélioration de l'accès et de la qualité des soins offerts aux patients en pédiatrie à Sherbrooke et, par le fait même, à adoucir leur vie et celle de leur famille », a expliqué Martin Clermont, directeur général de la Fondation du CHUS.

Pour cette première édition, Jean-Guy Roy est optimiste que l’événement attirera plusieurs participants. « Notre objectif pour la première édition est d’avoir 500 participants et d’amasser au moins 200 000 $ en dons pour les cinq causes. 100 % des sommes amassées iront directement à chaque organisme, a-t-il indiqué. Tous les coûts sont couverts par des partenaires et commanditaires. On pense qu’à la force de 500 participants, on est capables d’atteindre cet objectif ! » a conclu M Roy.

Déjà en ligne, le site Internet SkiTaVie.com donne accès au Guide du Participant et toutes les informations pour monter leurs équipes et se préparer au Défi.