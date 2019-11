Soirée des Défenseurs réussie pour Leucan Estrie

La Soirée des Défenseurs au profit de Leucan Estrie qui avait le mercredi 5 novembre a permis d'amasser 47 075 $ pour les enfants atteints de cancer et leur famille.

Plus de 200 personnes ont participé à cette deuxième édition au restaurant le Shaker du Carrefour de l'Estrie.

« Nous souhaitons remercier profondément la générosité de toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cette campagne. Nos contributions appuieront directement les familles et enfants qui ont besoin de toute leur force et de toute leur résilience pour remporter le combat ». - Michel Provence, président d'honneur et Vice-président Laboratoires Charles River.