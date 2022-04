Sonia Lebel positive à la COVID-19

La députée de Champlain, Sonia LeBel, a déclaré avoir testé positif à la COVID-19 lundi matin. Elle dit avoir ressenti de légers symptômes apparentés à la maladie ce matin.

La présidente du Conseil du trésor a ensuite fait un test rapide qui s'est avéré positif.

J'ai ressenti ce matin de légers symptômes apparentés à la COVID-19. Je me suis testée ce matin et mon test s'est révélé positif.



Je me place donc en isolement conformément aux consignes de la santé publique.