Steve Lussier souhaite une transition harmonieuse avec la nouvelle mairesse

Le maire défait de Sherbrooke Steve Lussier entend collaborer avec la mairesse élue Évelyne Beaudin pour la passation des pouvoirs.

Une rencontre entre les deux est prévue d'ici la fin de la semaine.

Steve Lussier souhaitait obtenir un deuxième mandat pour poursuivre le travail des quatre dernières années.

Selon le maire sortant, l'arrivée de Luc Fortin dans la course à la mairie a divisé le vote, ce qui ne lui a pas été favorable.

Il est fier d'avoir représenté les Sherbrookoises et Sherbrookois depuis 2017. Il entend retourner travailler dans le milieu des affaires.

"J'ai fait de la compétition de moto et de vélo longtemps et cela pouvait arriver des chutes de temps en temps et bien je me relevais et je continuais et c'est ce qu'il va arriver avec Steve Lussier."