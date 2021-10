Succès pour le projet pilote de location de vélos électriques à Sherbrooke

Le projet pilote de location gratuite de vélos électriques et de mobipodes lancé cet été à Sherbrooke est un succès.

Plus de 576 réservations sur une période d’un mois et demi ont été effectuées pour l'un des neuf vélos à assistance électriques et les deux mobipodes de marque GEEBEE.

L’usage du vélo électrique est plus pertinent que jamais selon les données recueillies auprès des 186 répondants à un sondage.

81 % utiliseraient un vélo à assistance électrique pour effectuer leurs déplacements quotidiens s’il était disponible en libre-service. 92,6 % des répondants ont indiqué une satisfaction de 8 ou plus sur 10 sur l’expérience globale.

Près des deux tiers des répondants utiliseraient le vélo électrique en libre-service à des fins récréatives.

Les répondants ont aussi indiqué qu’ils débourseraient en moyenne 30 $ pour un abonnement mensuel.

Devant cet engouement, le projet baptisé Vélectrik Sherbrooke sera de retour pour la saison estivale 2022.