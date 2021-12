Surveillance intensive dans les sentiers de motoneige cet hiver

Les policiers de la Sûreté du Québec interviendront de façon intensive dans les différents sentiers de motoneige du Québec tout au long de la saison hivernale.

L'opération IMPACT VHR sera effectuée avec la participation des Fédérations des Clubs de Motoneigistes du Québec, de la Fédération Québécoise des Clubs Quads et la collaboration du ministère des Transports.

Ces opérations permettent d'effectuer des interventions ciblées auprès des adeptes de VHR qui ont des comportements pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers qui empruntent les sentiers.

Le gouvernement du Québec souhaite favoriser un environnement plus sécuritaire pour les adeptes de véhicules hors route, mais aussi pour tous les usagers qui empruntent les chemins publics croisant des sentiers.

Conseils de sécurité

Circulez sur les sentiers balisés et évitez les plans d’eau non balisés : l’état de la glace à certains endroits peut représenter un risque important pour les personnes qui s’aventurent hors des sentiers;

Maintenez une distance sécuritaire entre votre VHR et celui qui vous précède;

Maintenez allumés le ou les phares blancs de votre VHR ainsi que le feu de position rouge à l’arrière;

Traversez les chemins publics aux endroits où la signalisation l’autorise;

Respectez les propriétés privées et demeurez dans les sentiers;

Portez toujours votre casque et des lunettes de sécurité si le casque n’a pas de visière;

Informez-vous de l’état du réseau avant de partir en randonnée https://www.fqcq.qc.ca/iquad/ et https://fcmq.qc.ca/fr/.

Rappel de la réglementation VHR

Le conducteur de VHR doit, depuis le 10 septembre 2021, posséder un permis de conduire valide en tout temps, donc autant pour traverser et emprunter un chemin public que pour circuler en sentier, sur une terre publique ou sur un territoire privé appartenant à une municipalité. Il doit de plus respecter les conditions et limitations prévues au permis de conduire;

Les quadistes et motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite affaiblie par la drogue, l’alcool ou une combinaison des deux;

La limite de vitesse dans les sentiers est de 50 km/h pour les quads et 70km/h pour les motoneigistes;

Tous doivent se conformer à la signalisation dans les sentiers;

Les personnes âgées de 16 et 17 ans, en plus d’obtenir un certificat d’aptitude délivré par les différentes fédérations, doivent détenir un permis de conduire en règle.

La capacité de conduire affaiblie et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles en quad et en motoneige. Au cours de la saison 2020-2021, 27 quadistes sont décédés lors de 27 collisions mortelles et 16 motoneigistes dans 16 collisions mortelles sur le territoire de la Sûreté du Québec.