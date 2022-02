Sylvain Racette est le nouveau directeur général du CSSRS

Sylvain Racette est le nouveau directeur général du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke. Il succèdera à Christian Provencher qui a annoncé, en décembre dernier, son départ à la retraite.

Sylvain Racette possède une longue feuille de route dans le milieu de l'éducation.

Il a débuté sa carrière en 1999 dans le Conseil scolaire de district catholique du Centre-Sud de Toronto comme agent, puis directeur du service des relations professionnelles. Il a agi comme conseiller en relations de travail à la Commission scolaire de Montréal de 2003 à 2008, avant d’occuper des fonctions de représentant du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES) au Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires anglophones (CPNCA) de 2009 à 2011.

Sylvain Racette est directeur général de la Commission scolaire Riverside depuis 2011.

Sa nomination a été entérinée à l'unanimité mardi soir par le conseil d'administration du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke. (CSSRS)

" Sa capacité de mobiliser une équipe vers un but commun et de saisir rapidement les enjeux pour tous les acteurs impliqués, de même que sa grande aptitude pour les relations interpersonnelles et sa participation à de nombreux comités stratégiques auprès du ministère de l’Éducation du Québec permettront d’assurer la continuité des actions entreprises au CSSRS ainsi que la réussite de ses élèves jeunes et adultes."