Tarek Henoud sera candidat conservateur dans Arthabaska

Le chef du Parti conservateur du Québec Éric Duhaime était de passage à Victoriaville jeudi pour présenter un nouveau candidat dans la circonscription d'Arthabaska, soit Tarek Henoud.

M. Henoud se présente en vue des élections du 3 octobre prochain.

Diplômé en administration des affaires, il oeuvre dans le domaine financier en tant que gestionnaire d'équipe en développement des affaires depuis plus de 15 ans.

Tarek Henoud et sa famille sont d'ailleurs établis depuis près de 10 ans à Victoriaville. Ces derniers sont grandement impliqués auprès d'organismes communautaires de la région.

C'est son implication auprès de son milieu qui le motive notamment à se présenter comme candidat. « Peu importe les divergences d'opinions, et peu importe les statuts sociaux, je suis animé par ce désir de redonner à la région et de contribuer au développement et au bien-être des gens d'Arthabaska », a affirmé M. Henoud lors d'un point de presse jeudi avant-midi.