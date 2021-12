Tempête hivernale attendue en Estrie dimanche

La prudence sur les routes sera de mise ce week-end. Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial et prévient qu'une tempête hivernale est attendue dimanche dans plusieurs régions du Québec, dont l'Estrie.

Un système en provenance du Colorado fera son entrée sur l'ouest de la province dimanche en fin de journée pour atteindre l'est lundi matin. Des précipitations sous forme de neige, de pluie et de pluie verglaçante sont prévues jusqu'à mardi. De plus, des vents forts et de la poudrerie pourraient également accompagner cette tempête.

Pour l'instant, la trajectoire exacte de la dépression demeure incertaine. Les types et les quantités de précipitations prévus dépendront de cette trajectoire.

Il pourrait donc y avoir des répercussions importantes sur les déplacements.