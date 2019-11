Toujours plus de 5500 abonnés d'Hydro-Québec sans courant en Estrie

Hydro-Québec croit être en mesure de rebrancher d'ici la fin de la journée ses 24 000 clients privés d'électricité à la suite de la tempête de vendredi.

5579 abonnés de la société d'État sont sans courant en Estrie, la région de Memphrémagog est la plus touchée.

Maintenant qu'Hydro-Sherbrooke a réparé toutes les pannes sur le territoire de la Ville, ses équipes iront aider leurs collègues d’Hydro-Québec.

Encore des routes fermées

Des tronçons de route sont toujours fermés à la circulation en Estrie.

C'est le cas de la route 216 à Stoke, du chemin de Stratford, du pont du chemin Hyatt's Mills à Compton et de la route 251 dans le secteur de Johnville.

Le MTQ entend réaliser les travaux le plus rapidement possible et pour chacun des tronçons fermés un détour est en place.