Tous unis pour Ivy qui combat la leucémie

La vie de la famille de la petite Ivy d'Asbestos a basculé en mars dernier.

La petite de six mois à peine a reçu un diagnostic d'une leucémie myéloïde aigüe avec une anomalie. Elle est la 3e au monde à obtenir un tel diagnostic.

Les médecins pensent qu'Ivy risque d'avoir besoin d'un don de moelle osseuse. Cependant, ils attendent de voir comment Ivy réagira aux traitements de chimiothérapie avant de prendre une décision.

D'abord hospitalisé au CHUS de l'Estrie, Ivy a été transporté à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal afin d'effectuer d'autres tests pour confirmer le type de leucémie.

La fin de semaine dernière, Ivy a quitté l'hôpital Sainte-Justine. Les prochains traitements seront effectués à Sherbrooke, un soulagement pour les parents qui devaient se partager la tâche d'accompagner leur fille à l'hôpital, puisque la COVID-19 ne permet pas aux deux parents d'être en même temps avec leur enfant.

Afin de soutenir la famille, une levée de fonds est organisée dans le cadre du défi des têtes rasées de Leucan.

Plusieurs membres de la famille et des amis se raseront les cheveux le 31 mai pour la cause.

"On trouvait important de redonner à cette cause et les parents sont super contents de ça aussi. On avait un objectif au départ de 5000 $ et ce serait vraiment chouette d'atteindre notre nouvel objectif d'ici dimanche." - Mélorie Chainey, tante d'Ivy.