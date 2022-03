Trafic de cannabis: perquisition et arrestation à Waterloo

Les policiers de la Sûreté du Québec ont effectué hier une perquisition dans une résidence de Waterloo en matière de lutte au trafic de stupéfiants.

La SQ de la MRC Haute-Yamaska et l'Équipe d'enquête et de coordination du crime organisé Estrie ont lancé l'opération puisqu'il s'agissait d'un lieu où il y avait du trafic illégal de cannabis.

Les policiers ont également procédé à l'arrestation de l'homme de 25 ans, suspecté d'être impliqué dans le trafic de cannabis dans la région.

L'opération policière a notamment permis de procéder à la saisie de plus de 1000 grammes de cannabis séché, plus de 30 grammes de résine de cannabis, une vingtaine de vapoteuses contenants du THC, 385$ en devises canadiennes, un fusil de calibre 12 mal entreposé et des munitions, alors que le suspect n'a aucun permis de possession d'arme à feu, ainsi quedivers items servant au trafic des stupéfiants.

L'homme arrêté pourrait comparaitre ultérieurement pour faire face à différentes accusations, entre autres, en matière de stupéfiants.