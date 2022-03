Trafic de stupéfiants: perquisitions à Victoriaville, Bécancour et Longueil

La Sûreté du Québec a effectué des perquisitions dans les secteurs de Victoriaville, de Bécancour et de Longueil ce matin en lien avec du trafic de stupéfiants.

Il s'agit d'une collaboration entre les policiers de L'Équipe d'enquête et de coordination du crime organisé Drummondville et de ceux du poste de la MRC d'Arthabaska.

Plusieurs objets et substances ont été saisies par les enquêteurs. L'opération a permis la saisie de plus de 455 grammes de cannabis, près de 160 grammes de cocaïne, plus de 55 grammes de haschich, quelques comprimés réputés être du LSD (acide lysergique diéthylamide), 365$ en devises canadiennes ainsi qu'une arme à impulsion électrique (taser).

Une femme dans la vingtaine a été arrêtée à Victoriaville. Celle-ci a été libérée par sommation, mais elle pourrait faire face à des accusations en lien avec les stupéfiants et la possession d'une arme prohibée.

La Sûreté du Québec affirme que cette enquête n'est pas terminée. D'autres arrestations pourraient être effectuées prochainement.

Les perquisitions de ce matin ont été faites dans le cadre la stratégie CENTAURE, qui a pour mandat d'assurer une pression constante sur le crime organisé et lutter activement contre le trafic d'armes à feu illégales au Québec.