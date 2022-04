TransEstrie ne mettra finalement pas la clé sous la porte

TransEstrie pourra finalement resté ouvert grâce à une quantité de dons suffisante amassés au cours des dernières semaines.

Le 18 mars dernier, l'organisme venant en aide aux personnes transgenres, non binaires ou en questionnement était menacé de fermer par manque de financement. La plupart du personnel aurait ainsi été mis à pied.

Geneviève Ste-Marie, responsable de la coordination générale chez TransEstrie, ne s'attendait pas à une générosité aussi grande de la part des citoyens. « On est vraiment surpris de la réponse qu'on a à notre appel à l'aide de la part de la population. Les gens font des dons et sont hyper généreux. »

Un total de 34 369$ a été amassé jusqu'à présent. Parmi cette somme, le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barette, a versé 20 000$ à l'organisme estrien pour assurer sa survie, lui qui est également ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie au Québec.

« Ça va nous permettre de maintenir les services pour l'année et nous permettre d'offrir du matériel, des accessoires et du soutien important pour les gens qui en ont besoin. Ça, c'est du soutien direct qui va à nos usagers et usagères », explique Geneviève Ste-Marie.

Une subvention par projet de 126 000$ a également été octroyée par Femmes et égalité des genres Canada. Cette somme pourra aider à la réalisation d'un projet, soit celui de consolider les services bénévoles de TransEstrie.

Les personnes qui s'impliquent auprès de l'organisme auront ainsi accès à des formations et de l'accompagnement.