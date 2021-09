Trois grands excès de vitesse sur l'A-10 à Saint-Étienne-de-Bolton

Trois automobilistes ont été interceptés pour de grands excès de vitesse sur l'autoroute 10 dans le secteur de St-Étienne-de-Bolton.

Lundi matin vers 10 h 15, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec du poste autoroutier Estrie ont capté un automobiliste à 183 km/h. Le conducteur, un résident de Sherbrooke a reçu une contravention de 1 538$ et 18 points d'inaptitude.

La veille, le dimanche 5 septembre, les policiers sont intervenus auprès de deux autres conducteurs, au même endroit, concernant de grands excès de vitesse.

Vers 16 h, un automobiliste a été capté à 171 km/h et une heure plus tard, un autre conducteur a été capté à 170 km/h.

Les deux conducteurs ont reçu chacun un constat d'infraction de 1 388$ et 14 points d'inaptitude, en plus de voir leur permis de conduire suspendu pour période de 7 jours et leur véhicule remisé.

La Sûreté du Québec tient à rappeler que la vitesse figure parmi les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés graves à survenir sur les routes de la province.