Trois individus arrêtés pour trafic de drogues de synthèses en Estrie

La Sûreté du Québec a mis la main au collet de trois individus reliés au trafic de drogues de synthèses en Estrie.

Michael Daigneault, 35 ans, de Sherbrooke, Ricky Bourdeau, 36 ans, de Magog et Philippe Rondeau, 22 ans, de Sainte-Christine, sont suspectés d'être impliqués dans la production et la distribution de méthamphétamine au profit des motards criminalisés.

Ils ont été arrêtés jeudi par la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé Montérégie de la Sûreté du Québec, selon un communiqué de presse.

Ils ont comparu via vidéocomparution au palais de justice de Granby.

Les trois suspects font face à différentes accusations en matière de stupéfiants.

L'enquête concernant les trois individus a débuté en janvier dernier.

Ces arrestations font suite à la perquisition menée en septembre 2020 à Fitch Bay, ou plus de 500 000 comprimés de méthamphétamine avaient été trouvés sur la propriété du Canton de Stanstead.

Plusieurs kilos et divers contenants de produits chimiques, du matériel de production, plus de 29 000 $ et quatre véhicules ont été saisis en tant que bien infractionnel lors de cette frappe antidrogue.