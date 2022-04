Trousses gratuites d'auto-dépistage du cancer du col de l'utérus

Du 4 au 8 avril, les femmes de 21 à 65 ans en Estrie pourront passer un test Pap dans le confort de leur foyer. Elles pourront commander une trousse de dépistage du cancer du col de l'utérus sur le Web.

Grâce à un projet pilote unique au Québec lancé par la gynécologue-obstétricienne au CIUSSS de l’Estrie – CHUS, la Dre Josianne Paré, les femmes n'auront plus à se déplacer en clinique pour effectuer un dépistage.

Il suffit de commander une trousse gratuite sur le site Web www.trousseVPH.com. Celle-ci sera reçue par la poste dans un délai de deux semaines. Le prélèvement pourra être retourné dans une enveloppe préaffranchie afin d’être analysé. Le résultat sera connu dans les deux mois qui suivront. Les femmes qui auront un résultat anormal seront contactées et redirigées vers un gynécologue, qu'elles aient un médecin de famille ou non.

« Le dépistage de lésions anormales est un élément crucial de la lutte au cancer du col de l’utérus », peut-on lire sur le site Web du CIUSSS. La Dre Paré explique d'ailleurs que la trousse reçue par la poste est une façon encore plus efficace que le test Pap. « Il permet de détecter plus de lésions précancéreuses. La procédure est simple, rapide et sans douleur », soutient la Dre Paré.

Ce projet pilote permettra surtout aux femmes n'ayant pas de médecin de famille ou résidant dans une région éloignée de procéder à un dépistage de routine de ce type de cancer.

Si la satisfaction des usagères vis-à-vis de ce projet est concluante, cette façon de faire pourrait devenir la norme au cours des prochaines années.