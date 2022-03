Ubisoft dans l'Espace Centro du quartier Well Sud à Sherbrooke

Ubisoft installera son nouveau studio de création de jeu vidéo à l'Espace Centro du quartier Well Sud au centre-ville de Sherbrooke.

Selon le communiqué émis par la multinationale française, les nouveaux locaux permettront d'accueillir 80 travailleurs d'ici trois ans et 250 d'ici 2030.

Ubisoft annonce également qu'elle collaborera avec le programme de Mentorat des femmes en sciences de l'Université de Sherbrooke.

Ce programme vise à favoriser l'adhésion des femmes aux carrières scientifiques et encourage du même coup le développement du leadership féminin.

En novembre denrier, Ubisoft avait annoncé avoir choisi Sherbrooke pour ouvrir son quatrième studio au Québec.

" Nous sommes emballés à l'idée de nous installer dans un secteur aussi vivant et énergisant, c'est véritablement l'épicentre économique, culturel et communautaire du quartier Well Sud. Nous souhaitons participer au développement harmonieux et responsable du centre-ville en collaborant étroitement avec la Ville de Sherbrooke ", a soutenu la directrice du studio Ubisoft Sherbrooke, Mme Nathalie Jasmin.