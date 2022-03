Un agenda bien rempli pour le Centrexpo Cogeco en 2022

L'assouplissement de la plupart des mesures sanitaires est très bien accueilli par le Centrexpo Cogeco. Les prochains mois s'annoncent fructueux et l'agenda est bien rempli.

Déjà, les locations de salles sont en hausse depuis que les événements en grands groupes sont à nouveau permis.

De retour pour une première fois en 2 ans, le Salon industriel du Centre-du-Québec aura lieu au Centrexpo Cogeco. Le rassemblement annuel du Regroupement des récupérateurs et recycleurs de matériaux de construction et de démolition du Québec pourra également être tenu de si tôt.

Ainsi, « les événements réunissant plusieurs centaines de personnes sont définitivement de retour », peut-on lire dans un communiqué du Centrexpo.

Entre autres, cet été se tiendra l'événement Ride de filles, en juilet. Ce rassemblement récolte des dons au profit de la Fondation Cancer du sein du Québec. Plus de 1500 personnes sont d'ailleurs attendues.

« Nous sommes heureux de constater qu'environ 75 % des événements initialement prévus au Centrexpo Cogeco et ayant dû être reportés auront finalement lieu au cours des prochains mois », souligne Daniel Lagueux, directeur des opérations et des ventes au Centrexpo Cogeco.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

La tenue d'événements au Centrexpo Cogeco est également bénéfique pour les commerces, hôtels et restaurants de Drummondville.

En effet, des retombées économiques importantes sont engendrées, chaque fois qu'un événement est organisé. « Les visiteurs passent une ou deux nuits à Drummondville et vont manger à l'une ou l'autre des bonnes tables qui leur sont offertes », écrit-on dans le communiqué.

Rappelons que, depuis le 12 mars, tous les congrès sont de retour à 100% de capacité, et ce, sans passeport vaccinal. Même chose pour les soupers-spectacles, qui sont de retour à 100 % de capacité. Finalement, les rassemblements privés dans une salle louée n'ont plus de limite de capacité, mais le port du masque et distanciation d'un mètre entre les personnes sont requis.