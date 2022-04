Un an sans nouvelles de Richard Lemieux

Il y a maintenant un an jour pour jour que Richard Lemieux était vu pour la dernière fois, alors qu'il quittait son domicile à St-François-Xavier-de-Brompton.

La Sûreté du Québec est toujours à la recherche de l'homme âgé de 67 ans au moment de sa disparition.

Le 14 avril 2021, M. Lemieux a été aperçu quittant sa résidence à pied. Ses proches avaient et ont toujours des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Ce jour-là, il portait un pantalon bleu de travail et un chandail foncé.

Richard Lemieux mesure 5 pieds 8 pouces, pèse environ 140 livres, a les cheveux et les yeux bruns.

Toute personne qui l'apercevrait ou détiendrait des informations relatives à sa disparition est priée de communiquer avec le 911 ou la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.