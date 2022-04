Un concert organisé à Sherbrooke en hommage aux réfugiés ukrainiens

Un concert sera organisé le samedi 7 mai prochain à 20h à la Cathédrale St-Michel en hommage aux réfugiés de l'Ukraine qui seront accueillis prochainement à Sherbrooke.

L'orchestre symphonique, composée d'une cinquantaine de musiciens bénévoles de la région de l'Estrie, sera dirigé par le chef François Bernier. Le concert sera présenté en l'honneur du courage, de la résilience et de la résistance du peuple ukrainien.

Cette soirée musicale sera présentée sous le thème « Gloire à l'Ukraine ». L'entrée au concert sera d'ailleurs libre afin d'accueillir le plus de gens possible et ainsi de sensibliser la population sherbrookoise à la réalité vécue par les Ukrainiens, qui ont dû récemment tout laisser derrière pour échapper les attaques de la Russie.

Courtoisie. Affiche du concert-hommage.

« Dans plusieurs villes du monde, dont Montréal et Paris, un concert de même nature a été présenté en guise de soutien à l'Ukraine et à sa population éprouvée. Je me suis dit : pourquoi pas à Sherbrooke? Les musiciens que j'ai contactés ont répondu avec enthousiasme. C'est notre façon à nous de témoigner notre appui à un peuple éprouvé », a déclaré déclare le chef d'orchestre François Bernier.

Les dons monétaires seront recueillis sur place par le comité organisteur de l'événement.

Pour l'occasion, l'archevêque de Sherbrooke, Mgr Luc Cyr, et l'étudiante ukrainienne Viktoriia Bavikina, qui est arrivée récemment à Sherbrooke après avoir fui la guerre dans son pays d'origine, prendront la parole au cours de la soirée.

Les Chevaliers de Colomb de Sherbrooke chapeauteront le concert-hommage et assureront la gestion et la distribution des dons aux personnes réfugiées ukrainiennes nouvellement arrivées à Sherbrooke qui auront besoin d'aide.