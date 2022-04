Un Convoi pour la liberté attendu samedi à Sherbrooke

Un « convoi pour la liberté » sera à nouveau organisé samedi en Estrie. Celui-ci se déroulera à la sortie 115 à Magog et progressera sur la rue King, d'ouest en est.

Dans un communiqué envoyé aux médias, l'un des organisateurs, Stéphane Sévigny, a annoncé la tenue de l'événement dès 11h demain matin. « C'est un mouvement qui est devenu mondial avec plus de 65 pays à travers le monde », peut-on lire.

Le convoi de l'Estrie entamera son trajet sur l'autoroute 10 à une vitesse de 60 km/h, pour ensuite se rendre vers le boulevard Bourque et circuler à une vitesse de 25 km/h. Lorsque les participants atteindront la rue King Ouest, à l'intersection de la rue Léger, la vitesse sera diminuée à 10 km/h et ils progresseront jusqu'à l'autre extrémité de l'artère principale de Sherbrooke, au carrefour geratoire de la King Est.

D'autres manifestants seront également postés dans le stationnement du Palais de Sports Léopold-Drolet et seront rejoints par le premier convoi par la suite.

Selon M. Sévigny, des participants de plusieurs régions du Québec sont attendus. Des installations pour les enfants seront d'ailleurs accessibles. « C'est dabord et avant tout pour eux et les générations futures que nous investissons tous autant de temps et d'argent afin de leur léguer un présent et un futur meilleur », indique-t-il.

Des discours seront prononcés, notamment au sujet du port du masque, des mesures d'urgence, des dépenses du gouvernement lors de la pandémie et le couvre feu. La nouvelle loi 15 concernant la réforme des services de protection de la jeunesse sera également abordée lors des allocutions d'invités spéciaux, note l'organisateur.

Les corps policiers seront sur place afin d'assurer un déroulement sécuritaire du rassemblement.