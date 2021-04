Un département de la mammographie de l'Hôtel-Dieu plus chaleureux

C'est un secteur de la mammographie beaucoup plus chaleureux qui attend les femmes qui se présenteront pour un examen à l'Hôtel-Dieu à Sherbrooke.

L'endroit a été complètement réaménagé.

Chaque année, plus de 10 000 usagères fréquentent le secteur de la mammographie.

Ce projet a été réalisé grâce à l'initiative du chef de service, Patrick Deschênes et la collaboration des médecins, technologues et d'une patiente partenaire, Annie Faucher.

Le réaménagement a été financé par la Fondation du CHUS.

" Par cette implication, j'ai vu l'occasion d'apporter de l'espoir aux femmes qui doivent traverser cette étape souvent déstabilisante. Repenser l'ambiance du secteur pour qu'elle enveloppe les femmes de réconfort afin qu’elles se sentent belles, fortes et confiantes, se voulait une façon concrète pour moi d'étendre mon positivisme et mon implication pour cette cause." - Annie Faucher, patiente partenaire du projet.