Un désinfectant tue la COVID-19 en une minute sur les surfaces dures

Une entreprise de Sherbrooke vient de lancer un produit pour lutter contre la COVID-19.

Santé Canada vient d'approuver le désinfectant et nettoyant en vaporisateur Thymox EXT de l'entreprise Laboratoire M2.

Le désinfectant à base d'ingrédients actifs botaniques tue le virus de la COVID-19 en une minute sur les surfaces dures selon les tests menés par l'entreprise Sherbrookoise.

Thymox EXT devient l’un des seuls produits à base d’ingrédients actifs botaniques à être officiellement autorisé par Santé-Canada pour lutter contre le virus de la COVID-19.

Laboratoire M2 se positionne parmi les premières entreprises canadiennes à fabriquer et offrir au marché industriel et institutionnel une alternative aux produits chimiques traditionnels.

" Nous sommes fiers d’être à l’avant-garde et d’aider à réduire les risques de propagation du coronavirus tout en contribuant à la protection de la santé publique et en minimisant l’impact sur l’environnement." - Geneviève Legault, responsable du développement produit et marketing.