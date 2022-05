Un deuxième stationnement incitatif à Saint-Germain ?

La Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham souhaite implanter un deuxième stationnement incitatif sur son territoire.

Ce projet, qui s'inscrit dans la politique de mobilité durable, serait situé le long de l'autoroute 20, près de la bretelle 170.

Il y a 7 ans, un stationnement incitatif a été mis sur pied sur le chemin Yamaska, avec environ 17 cases de stationnement. « Nous l'avons agrandi un peu parce qu'il était toujours plein et, malgré ça, c'est toujours plein. Les gens se stationnent le long d'une rue qui n'est pas terminée et sur une terre agricole », soutient la mairesse de Saint-Germain, Natacha Tessier.

La demande des élus pour le deuxième projet a été transmise au ministère des Transports à l'automne dernier. En effet, puisque le terrain est situé en bordure de l'autoroute 20, celui-ci appartient au gouvernement provincial. La Municipalité est toujours en attente d'une réponse officielle, mais la mairesse affirme que « ça regarde positivement. »

Avec la hausse du prix de l'essence, le covoiturage et le recours au transport en commun gagnent en popularité. « On voit l'effervescence du covoiturage, que ça l'augmente de plus en plus, et avec le prix de l'essence qui n'arrête pas d'augmenter, c'est sur que ça va prendre de l'ampleur. »

Ce nouvel espace permettrait également de libérer certains stationnements de commerces avoisinants, qui sont actuellement utilisés par des covoitureurs ou des usagers du transport en commun. « Au Subway ou au Tim Hortons par exemple, on voit qu'il y a des autos qui ne bougent pas beaucoup le jour », explique la mairesse.

Si le projet est approuvé, les élus prévoient implanter le stationnement de 120 places en 2023. « On a envoyé un plan de stationnement avec un certain nombre de cases avec de la verdure et des tables à picnic. C'est certain que la localisation de Saint-Germain en bordure de l'autoroute 20 et 55 c'est très achalandé, et je pense que ce serait vraiment un succès pour toute la MRC. »

La Sûreté du Québec a d'ailleurs approché la mairesse avec l'idée d'y ajouter une « zone neutre », soit un endroit pour la vente et l'échange de biens sécuritaire et sous surveillance vidéo.

Pour le moment, le coût de ce projet n'est pas connu. « Tout va dépendre si le MTQ et la MRC embarquent avec nous », souligne Mme Tessier.