Un drapeau de la fierté trans flotte devant l'hôtel de ville

Vous avez possiblement remarqué qu'il y avait un nouveau drapeau qui flottait aujourd'hui (jeudi) sur le mât de l'Hôtel de Ville de Drummondville.

Il s'agit d'un appui à la Journée internationale de la visibilité trans.

La réalité des personnes transgenres et non binaires est de plus en plus exposée sur la place publique, mais le sujet peut aussi demeurer tabou pour certains.

David Ferron est responsable des communications pour Trans-Mauricie/Centre-du-Québec. « Il y a des percées qui se font par rapport à la réalité des personnes trans et non binaires, notamment dans les personnages de télévision, en littérature et même dans les téléréalités, en passant à Kate Lessard, mais il reste quand même beaucoup de chemin à faire. »

L'organisme a notamment aménagé son siège social à Drummondville depuis 2016.

Une hausse de 62 % des demandes de services a été observée dans la dernière année, notamment pour des formations dans les écoles et les entreprises, mais aussi pour des personnes qui désirent se confier sur leur situation.