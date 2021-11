Un étudiant de l'UdeS organise une compétition de dons de plasma

Une compétition de dons de plasma retient l'attention sur le campus de l'Université de Sherbrooke.

L'initiative vient de l'étudiant en génie, Alexis Rioux-Chevalier, qui voulait organiser un événement entre les facultés et du même coup faire une bonne action.

En fin de journée hier, on était rendu à 121 dons au centre Plasmavie de la rue King Ouest. Selon Héma-Québec, de toutes les initiatives de ce type, c'est celle qui a connu le meilleur départ.

Le "Plasmattaque"se poursuit jusqu’au 20 novembre.

"Ce sont des compétitions amicales qui visent à souligner une cause qui est importante et vitale pour des milliers de personnes au Québec, et de le faire dans un esprit ludique et d'avoir du plaisir tout en faisant une bonne action." - Laurent-Paul Ménard, Héma-Québec.