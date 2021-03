Un fraudeur se fait passer pour un employé d'Hydro-Sherbrooke

Plusieurs citoyens de Sherbrooke ont signalé dernièrement un nouveau type de fraude téléphonique.

Le modus operandi est le suivant. Un individu, se faisant passer pour un employé d'Hydro-Sherbrooke, contacte ses victimes par téléphone, et leur indique que leur solde est impayé. Il réclame alors qu'un transfert bancaire en bitcoin soit fait dans les 30 minutes suivantes, sous peine de débrancher l'électricité, et de contacter un « David » à un numéro 1-801-***-****.

« Malheureusement c'est un faux employé. Il peut être très insistant. On demande aux gens de tout simplement refuser la transaction. Dites non, et raccrochez. », explique le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Martin Carrier. ​