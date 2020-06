Un homme à la machette recherché à Sherbrooke

Le Service de police de Sherbrooke diffuse le portrait-robot d'un homme qui aurait menacé une femme le 30 avril dernier vers 11h 40 sur la rue Belvédère Sud, près du Super C.

La victime se promenait et lorsqu'elle aurait croisé le suspect ce dernier l'aurait insulté, elle a répliqué, et l'homme a sorti une machette de son sac à dos pour ensuite la brandir dans les airs. La femme s'est sauvée et l'individu a continué son chemin vers le supermarché.

Heureusement, aucun coup de machette n'a été porté.

L'homme recherché portait un manteau foncé, des pantalons et des bottes ainsi qu'un sac à dos foncés long et étroit.

Description du suspect

Sexe : Masculin

Teint : pâle

Race : Blanche

Âge (±) : 40-50 ans

Masse : 150 lb/ 68 kg

Corpulence : Maigre

Langue :Français

Cheveux : Gris

Taille :5p10 / 1.77m



Si vous pensez reconnaitre ce suspect ou si vous détenez de l'information ou si vous avez été témoin de l'incident, communiquez avec le Service de police de Sherbrooke au (819) 821-5555.