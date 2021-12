Un homme de Sherbrooke séquestré et battu pendant 24h

Un homme de 24 ans de Sherbrooke a vécu l'enfer pendant près de 24 heures. L'affaire a débuté lundi après-midi sur la rue du Fédéral. La victime aurait été séquestrée et agressée physiquement à plusieurs reprises par les trois suspects. Une histoire de dette d'argent serait le mobile du crime.

L'homme aurait été roué de coups au corps et au visage, étranglé, menacé puis blessé avec un couteau, rapporte le Service de Police de Sherbrooke.

Dans le but de garder le contrôle sur celui-ci, ses bourreaux lui ont placé et camouflé une laisse de chien au cou. Ils l'ont ensuite emmené au Carrefour de l'Estrie puis aux Galeries Quatre-Saisons pour le forcer à faire des transactions. D'ailleurs, c'est en faisant une transaction que la victime a réussi à signaler sa situation à un commerçant. Ce dernier a immédiatement pris en charge la victime et contacté le 911.

Les policiers sont intervenus rapidement sur les lieux, mais les suspects avaient déjà quitté.

Finalement, deux des suspects ont été arrêtés mardi soir à Sherbrooke et le troisième à Lac-Mégantic.

Les individus sont connus des milieux policiers. Ils comparaîtront mercredi au palais de justice de Sherbrooke sous des accusations de complot, séquestration, extorsion, agression armée, vol qualifié et voies de fait avec lésions.