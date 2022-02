Un husky victime de cruauté animale euthanasié à Magog 

Le 4 février dernier, des individus ont fait appel à la Régie de police de Memphrémagog après avoir entendu des hurlements de chien provenant d'une résidence de Magog. Les témoins ont alors aperçu un homme qui s'en prenait violemment à un Husky.

À l'arrivée des policiers, un chien complètement couvert de sang luttait pour sa vie sur un terrain privé de la rue Dollard. Rapidement, la SPA s'est précipitée sur les lieux et a tenté de le soigner. Vu la gravité des blessures de l'animal, les intervenants ont malheureusement dû l'euthanasier.

Sans l'appel à l'aide des témoins, la bête serait décédée seule dans le froid et dans la souffrance.

Le propriétaire du chien a été rencontré par les policiers suivant les événements. L'homme de 75 ans a admis qu'il avait lui-même demandé à une connaissance de tuer son chien puisqu'il était trop âgé.

Avec cette affirmation, les agents de la RPM ont procédé à la perquisition du domicile du propriétaire. Trois chats ont pu être retirés de la maison par la SPA.

L'homme a par la suite été arrêté et interrogé au poste de police de Magog. Il a ensuite été libéré pour procédures par sommation et un dossier sera soumis au DPCP pour cruauté envers un animal, négligence et complicité après le fait.

La perquisition à son domicile a d'ailleurs permis de saisir 60 comprimés de méthamphétamines ICE et 80 cigarettes de contrebande.

Les policiers sont toujours à la recherche de la « connaissance » du propriétaire qui aurait abattu le Husky. Il s'agirait d'un homme entre 60 et 70 ans et bedonnant, avec une barbe de quelques jours ou une moustache foncée. Il mesure environ 5 pieds 7 pouces. Il se déplaçait à pied en direction de la rue St-Patrice Ouest sur la rue Dollard.

Toute personne ayant de l'information au sujet de cet individu est priée de communiquer avec l'enquêteure au dossier, l'agent Geneviève Allaire, au bureau des enquêtes criminelles de la RPM (819) 843-3334 ext 227.