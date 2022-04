Un incendie endommage 2 maisons dans le secteur Saint-Nicéphore

Un incendie s'est déclaré dans une maison unifamiliale du secteur Saint-Nicéphore à Drummondville en fin d'après-midi lundi.

Les flammes ont causé plusieurs dommages à la résidence de la rue Grande Allée, de même que sur la maison voisine.

Selon Pascal Roux, chef de division du Service de sécurité incendie de Drummondville, l'appel a été fait aux pompiers vers 15h.

Seulement un résident se trouvait sur les lieux lorsque le feu a débuté. Il n'y a donc pas eu de blessé.

Les flammes seraient provenues du garage situé à l'arrière de la maison, et se seraient par la suite propagées vers l'intérieur du domicile. « On n'en sait pas plus pour l'instant. La personne qui fait l'enquête est encore sur place », rapporte M. Roux.

Ce dernier affirme que les dommages sont très significatifs. « Le garage, il n'y en a plus, la toiture a été touchée et l'intérieur est aussi très endommagée. Je ne peux pas dire si c'est une perte totale. »

La maison voisine a également subi des dommages. En raison de la chaleur de la radiation, le revêtement en vinyle de la demeure a fondu, mais les flammes n'ont pas pénétré à l'intérieur.

Une quarantaine de pompiers de Drummondville sont venus prêter main forte pour combattre le brasier.