Un Marché Végétarien à Rock Forest l'été prochain

Sherbrooke aura une troisième succursale du Marché Végétarien.

Elle sera située dans le secteur de Rock Forest, à l'intersection du boulevard Bourque et de la rue Henri-Labonne, en diagonale avec le restaurant Jack'O.

La future épicerie sera plus petite que les deux autres que l'on retrouve à Sherbrooke.

Les consommateurs retrouveront les mêmes produits, une boucherie, une pâtisserie en plus d'une section microbrasserie avec des produits 100 % québécois.

" On est bien excité. Ça fait longtemps que les gens de Rock Forest voulaient un Marché Végétarien et on est bien content d'aller s'installer là-bas." - Alexandre Monette, directeur général Groupe Épicia.