Un piéton gravement blessé sur le boulevard Lionel-Groulx à Sherbrooke

Un piéton a été heurté hier soir à Sherbrooke alors qu'il traversait le boulevard Lionel Groulx en direction ouest. Le conducteur d'une voiture qui circulait vers le sud n’aurait jamais vu le piéton qui traversait et l’aurait happé violemment.

La victime, âgée de 27 ans, a subi de grave blessures et a été conduite au CHUS de Fleurimont. On ne craindrait toutefois pas pour sa vie.

L’alcool et la vitesse ne seraient pas en cause dans cet accident, selon la porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Vicky Simard. La pluie intense, la noirceur et l’habillement foncé du piéton pourraient avoir contribué à l'incident.