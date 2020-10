Un premier Forum jeunesse s'organise à Sherbrooke

Vous êtes âgés de 15 à 29 ans et vous habitez Sherbrooke?

C'est le moment de partager votre opinion sur différents enjeux qui vous préoccupent à l'occasion du tout premier Forum jeunesse organisé par plus de 40 organismes de la Table de concertation jeunesse de Sherbrooke.

Pour y participer, vous devez vous inscrire à la grande consultation qui se tiendra du 2 novembre au 12 décembre prochain.

Vous devrez alors répondre à la question « Si tu pouvais changer quelque chose dans ta communauté, ce serait quoi?» par le moyen de votre choix.

« Les jeunes sont des citoyens à part entière, mais ils ne sont pas toujours représentés dans les lieux décisionnels. Cette démarche de consultation est vraiment essentielle parce qu’elle donne l’occasion aux jeunes de s’exprimer sur ce qui leur tient à cœur, et elle permettra à toute la communauté de les entendre. J’ai personnellement très hâte de prendre connaissance des résultats de cette consultation et c’est certain que je vais en tenir compte dans mon travail! »-Christine Labrie, députée de Sherbrooke