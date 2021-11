Un premier tournoi de hockey en Estrie depuis le début de la pandémie

Pour la première fois depuis le début de la pandémie en mars 2020, un tournoi de hockey est présenté en Estrie.

Le 39e Tournoi international bantam de Sherbrooke s'ouvre mercredi soir au Complexe Thibault GM.

Des matchs seront aussi présentés à l’aréna Julien-Ducharme, de jeudi à samedi.

42 équipes sont présentes pour cette édition. Il n'y en a aucune de l'extérieur du pays en raison de la COVID.

Les amateurs seront admis gratuitement. Les mesures sanitaires en vigueur s'appliqueront, dont la présentation du passeport vaccinal et d’une pièce d’identité pour les personnes âgées de 13 ans et plus.