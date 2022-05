Un registre de caméras pour aider les policiers à Victoriaville

La Ville de Victoriaville, en collaboration avec la Sûreté du Québec, lance un nouveau registre de caméras de surveillance sur son territoire.

Ce registre servira notamment à accélérer le travail des policiers de la MRC d'Arthabaska lorsqu'un événement survient près d'un endroit où sont installées des caméras de surveillance.

Les citoyens et les entreprises équipés de caméras pourront les inscrire dans le registre. Celui-ci sera strictement réservé aux policiers et ne sera consulté que lorsque des incidents se produiront près des appareils.

« L’inscription au registre ne signifie pas le libre accès aux enregistrements. Si un incident se produit dans le secteur et que le propriétaire est contacté par un policier, il pourra toujours choisir s’il veut ou non permettre aux agents de police de visionner les images. De plus, il est impossible pour la Sûreté du Québec de se connecter directement », précise la Ville dans un communiqué.

L'ajout des caméras au regitsre se fait sur une base volontaire et n'est en aucun cas obligatoire. Il s'agit seulement d'un élément facilitateur pour les enquêtes policières.

« La vidéosurveillance est une méthode grandement efficace pour appréhender les criminels et condamner les suspects pris en flagrant délit. De nombreux citoyens et propriétaires d’entreprise utilisent un système de caméras de surveillance et nous les invitons à l’inscrire et ainsi contribuer à la sécurité de notre Ville », souligne le maire de Victoriaville, Antoine Tardif.

INSCRIPTION

Les entreprises et les citoyens qui sont propriétaires de systèmes de surveillance intérieure ou extérieure peuvent inscrire leurs caméras au vic.to/surveillance.

Le système de caméras doit toutefois être capable d'enregistrer et de rejouer des vidéos au besoin.

Les policiers pourront par la suite entrer en contact avec les gens inscrits au registre dans le cas où un incident surviendrait. Un agent se déplacera afin de venir récupérer le matériel si nécessaire.