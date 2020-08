Un restaurant l'Oeufrier ouvrira à Sherbrooke

La chaîne de restaurants à déjeuner l'Oeufrier choisit Sherbrooke pour ouvrir sa 35e succursale.

Il sera situé au 146 rue Wellington Sud où se trouvait pas plus tard que lundi dernier le restaurant L'gros Luxe.

D'ailleurs, le franchisé et opérateur de ce dernier occupera les mêmes fonctions au sein de la nouvelle bannière.

Félix-Antoine Thibault demeurera partenaire avec le Groupe LaBüff.

'' Les 14 employés de l'ancien resto pourront aussi être réengagés, s'ils le souhaitent. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'un virage à 180 degrés et que nos employés avaient l'habitude de travailler de soir. C'est important pour nous de donner le choix à notre équipe de rester ou non. ''- Félix-Antoine Thibault , franchisé et opérateur de l'Oeufrier.